Der Rückzugsort

Ob Klausuren, Seminare, Trainings, oder Yoga- und Meditationswochenenden, wir bieten den perfekten Rückzugsort für Ihr Team. Sie können die gesamte Anlage buchen und sich von uns bewirten lassen. Als Rahmenprogramm bieten wir gemeinsames Kochen und Weinverkostungen, oder Sie erkunden die Gegend und entspannen anschließend in der Sauna. Bei Schlechtwetter können Sie es sich am Schwedenofen in unserem „Studio“ gemütlich machen, bei einem guten Buch oder Film, oder eine Runde Billard spielen. Bis zu 20 Personen können bei uns übernachten; bei Bedarf helfen wir gerne bei der Suche nach weiteren Übernachtungsmöglichkeiten in der Nähe.